Miss Mirim busca apoio para concorrer fase estadual

Mãe pede ajuda para filha concorrer em fase estadual do concurso, que acontece no mês outubro, em São Paulo

Thailiny Valentim Soares Lima, de 4 anos, tinha um grande sonho: tornar-se miss. Entre 1.800 candidatas, a moradora do bairro Boraceia foi escolhida para ser a nova Miss Mirim de Bertioga, no concurso realizado em 17 de fevereiro, e agora enfrenta um novo desafio: participar da fase estadual.

Embora seja agenciada desde os dois anos de idade, este é o primeiro concurso que a garota participa. Mislaine Valentim Soares, a mãe de Thailiny, contou que o desejo surgiu quando a menina viu uma matéria sobre Miss Brasil na TV. “Ela cismou que queria uma faixa e uma coroa, mas eu achei que era brincadeira”, afirma. Logo começou a saga para realizar a vontade da filha, e, segundo a mãe, a garota manteve-se confiante durante todo o tempo. Ela confessa que quase desistiu de seguir com a competição, pois sentia medo de a filha perder e se sentir frustrada.

Mas, enfim, o sonho virou realidade e Thailiny foi coroada Miss Mirim de Bertioga. Ela está automaticamente classificada para a fase estadual, que acontece em outubro. A mãe confessa que a condição financeira da família dificulta a disputa por mais este título, já que o traje, curso e transporte para São Paulo são de alto custo e terão de ser pagos por eles. Mislaine faz um apelo e pede ajuda para custear as despesas. “Ela precisa de um patrocínio para bancar a viagem, já que o nosso custo de vida é baixo. Me ajudem a prosseguir com o sonho da minha filha”.

Foto: Arquivo pessoal