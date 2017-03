Morre golfinho encontrado no Guaratuba

Um golfinho, da espécie Kogia breviceps (cachalote pigmeu) fêmea, com peso aproximado de 250kg e 2,5m de comprimento, que encalhou na praia de Guaratuba, em Bertioga, no domingo passado, dia 12, morreu na tarde de segunda-feira, 13, mesmo após a tentativa de recuperação do animal, pela equipe do Gremar. O exame de necropsia mostrou que o animal apresentava pneumonia e afogamento.

A equipe do Gremar foi acionada para resgatar o golfinho na manhã de domingo. Foram realizadas a estabilização do animal no rio de Guaratuba, que deságua na praia, e a tentativa de soltura, no período da tarde, mas o animal não tinha condições de retornar ao mar, porque estava muito debilitado.

Os biólogos decidiram, então, transportá-lo para o centro de reabilitação, localizado em Guaruja, para tratamento intensivo. Segundo o Gremar, durante todo dia e noite, a equipe permaneceu na água, com o auxílio de boias e flutuantes, para apoiar o animal, que não tinha condições de se manter sozinho. Mas, mesmo com todo o esforço, às 15 horas de segunda-feira, o golfinho morreu.

Foto: Divulgação Gremar