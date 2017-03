Motorista cai em armadilha e é assaltada no viaduto Mario Covas

Bandidos atiraram uma placa de concreto para motorista parar o veículo

Uma mulher de 46 anos caiu em uma armadilha na tarde do dia 14 no viaduto rodoanel Mario Covas, na rodovia Rio-Santos. Uma placa de concreto foi arremessada contra o seu veículo, a motorista passou por cima da placa e o veículo rodopiou. Quando, finalmente, conseguiu parar no acostamento, quatro indivíduos armados anunciaram um assalto.

Foram momentos de terror para a motorista e sua filha, que estava no banco do passageiro. Os bandidos levaram dois celulares, cartões e documentos, enxovais de bebê e R$ 400. Nenhum dos criminosos foi identificado.

Foto: Reprodução/Internet