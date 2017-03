Motorista de ônibus é assaltado por dupla no Chácaras

Bandidos esperaram um passageiro solicitar parada para invadir o ônibus

Um motorista de ônibus da empresa BR Mobilidade, em Bertioga, foi surpreendido por assaltantes quando passava pela rodovia Rio-Santos, no trecho do bairro Chácaras. O crime aconteceu por volta 22 horas de terça-feira, 21.

Segundo o boletim de ocorrência, um passageiro solicitou parada para descer do veículo, mas quando as portas se abriram dois indivíduos anunciaram o assalto para o motorista. A vítima informou que não viu armas, mas, com medo, permitiu que um deles entrasse no ônibus. O indivíduo subtraiu R$ 48 do caixa.

Ainda de acordo com o motorista um dos criminosos é branco, tem aproximadamente 22 anos e 1,70m de altura , além de um dente quebrado na frente. O segundo indivíduo é pardo, com cerca de 1,70m, usava boné e permaneceu de cabeça baixa. Informações sobre os criminosos devem ser repassadas à Delegacia de Polícia de Bertioga, pelo telefone (13) 3317-1411.

Foto: Caique Cazares