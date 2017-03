Mulher será indenizada por acidente com lagartixa

Lagartixa entrou no motor do ar-condicionado e queimou o aparelho

Uma moradora de Florianópolis, em Santa Catarina, será indenizada em R$ 664 após ter o aparelho de ar-condicionado queimado devido o contato com uma lagartixa. O animal entrou no compartimento do motor do equipamento.

A empresa do aparelho não quis pagar o reparo e a consumidora entrou na Justiça para garantir o direito. A 1ª Turma de Recursos do Tribunal de Justiça da Capital de Santa Catarina confirmou a fragilidade do aparelho e afirmou que “uma lagartixa tem todo o direito de circular pelas paredes externas das casas à cata de mosquitos e outros pequenos insetos que constituem sua dieta alimentar”.

A decisão também obriga a empresa a pagar R$ 1,5 mil em honorários.

Foto: Reprodução/Internet