Pais fazem campanha para filho poder andar

Uma lesão no cérebro de Matheus, de 2 anos, ocasionou paralisia cerebral espástica e precisa de cirurgia nos Estados Unidos para voltar a andar

O desejo de de Anwerton dos Santos e Sandra Lima dos Santos é ver o filho Matheus, de 2 anos, andar e correr pela casa. O menino nasceu prematuro e, devido a complicações respiratórias no pós-parto, sofreu lesão no cérebro, ocasionando paralisia cerebral espástica.

A lesão ocorre no córtex motor do cérebro, região responsável pelos movimentos, o que gera a diminuição da força muscular e aumenta o tônus, tornando os músculos enrijecidos, o que dificulta e impede os movimentos.

Os pais contam que Matheus tem uma rotina intensa de tratamentos e recursos que lhe proporcionam melhor qualidade de vida. De segunda a sábado, faz fisioterapia (Cuevas Medeck), hidroterapia, terapia ocupacional, fonoterapia e equoterapia. Além disso, faz uso de órteses, aplicação de botox, uso de parapodium e alongamentos diários.

Atualmente, há uma cirurgia capaz de eliminar ou reduzir consideravelmente a espasticidade, chamada rizotomia dorsal seletiva, realizada nos Estados Unidos. O pai explica: “Matheus foi avaliado e seu prognóstico não poderia ser melhor, com a cirurgia ele poderá voltar a andar”. A cirurgia custa U$ 58.000,00 e está marcada para setembro deste ano. Para pagá-la, assim como os demais custos, foi lançada a campanha Corre Guerreirinho!

Para custear a cirurgia, além das doações em dinheiro, serão realizadas diversas ações e eventos. Neste momento estão sendo vendidas camisetas com o logo da campanha, no valor de R$ 35,00 cada.

Também está no ar uma rifa digital de uma camiseta do Corinthians autografada pelos jogadores, no valor de R$ 10,00, e uma rifa de uma Moto Honda Pop no valor de R$ 10,00. No dia 29 de abril ocorre um jantar beneficente e no dia 12 de maio, a II Noite da Pizza, no Educandário Santista (Santos). Os convites podem ser adquiridos por meio do site da campanha.

Uma outra forma de ajudar é colaborando com a vaquinha virtual no site www.vakinha.com.br/vaquinhas/corre-guerreirinho. Mais informações pelos canais de comunicação da campanha: www.correguerreirinho.com.br, www.facebook.com.br/correguerreirinho,correguerreirinho@gmail.com. Tel.: (13) 9 9639-8448 – 988033683.

Depósitos podem ser feitos na Conta Poupança n.º 18559-7, agência 8050, Banco Itaú em nome de Matheus Lima dos Santos, CPF 496.568.448-66.

Guarujá

Foto: Divulgação