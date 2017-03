Performance Run Aquathlon & Travessia prepara nova etapa

Segunda etapa de competição que envolve natação e corrida será no cantão do Indaiá, no dia 2 de abril

A 2ª etapa do Performance Run Aquathlon & Travessia 2017 já tem data e local definidos. Será dia 2 de abril, no cantão do Indaiá (praia da Enseada), com largadas a partir das 8h30. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 27 de março, no site www.th5eventos.com.br, e as taxas variam de R$ 82 a R$ 90,00, de acordo com cada categoria. A inscrição da direito a um Kit do Atleta com camiseta, medalha, lanche, numeral e chip.

No aquathlon as categorias são individual (masculino / feminino), com 600 metros de natação e três quilômetro de corrida; aquathlon infantil e iniciantes (masc/fem), com 400 metros de natação e 2km de corrida

A prova de travessia será divida em três modalidades: prova curta (600 metros); prova média (mil metros); e prova longa (2 mil metros). A organização da prova é da TH5 Eventos.

Foto: JCN