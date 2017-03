PMSS e Marinha querem dividir fiscalização da orla da cidade

Convênio de fiscalização conjunta, apresentado na Câmara, pode ser o primeiro entre Forças Armadas e cidade do LN

A Marinha do Brasil fez, na tarde da quarta-feira, 22, uma apresentação na Câmara, aos vereadores, explanando a possibilidade de se firmar um convênio entre a instituição e o município de São Sebastião, para fiscalizar cerca de 100km da orla da cidade. A exposição foi feita pelo capitão Luiz Antônio Anídio Moreira, comandante da Delegacia da Capitania dos Portos, que ressaltou que este pode ser o primeiro convênio efetivo entre as Forças Armadas e um município do litoral norte paulista.

A apresentação foi prestigiada pelo prefeito Felipe Augusto e pelos vereadores Reinaldo Moreira, o Reinaldinho (PSDB); Renato da Silva, o Renato do Bar (PSDB); Onofre Neto (DEM); Giovani dos Santos, o Pixoxó (PSC); Edivaldo Pereira Santos, o Teimoso (PSB); Daniel Simões (PP); Ercílio de Souza (SD); e Elias Rodrigues (DEM).

Antes da apresentação da Marinha, o prefeito Felipe Augusto exibiu o vídeo institucional do município, apresentado na Seatrade, a maior feira náutica do planeta, destinada a operadores de cruzeiros. O chefe do Executivo fez ainda um relato das atividades no evento da Flórida (EUA), apontando que iniciou contatos com investidores para que, por meio de Parceria Público Privada (PPP), sejam construídas três marinas públicas – no centro, na Rua da Praia, Pontal da Cruz e Figueiras – e um homeport na cidade (ponto de embarque e desembarque de passageiros de cruzeiros). A marina em frente ao centro histórico, se implantada, pode vir a ser a maior do país, com cerca de 800 vagas molhadas. “Outros prefeitos também já foram à Seatrade, mas não avançaram com os contatos e não retiraram do papel o antigo sonho da cidade de contar com marinas públicas, que geram empregos e renda”.

Como resultado da atuação na feira, a prefeitura de São Sebastião aguarda, para ainda este ano, a visita de dois investidores internacionais, um deles conhecedor da região, interessados na implantação dos projetos. Segundo divulgado, na visita aos EUA, também foram realizadas reuniões com representantes da Câmara de Negócio do Comércio Brasil/EUA e de portos chilenos, argentinos e uruguaios, visando a constituição futura de uma associação para defesa de interesses mútuos dos quatro países nesta área náutica.

Parceria com Marinha

O prefeito também abordou outra parceria em andamento com a Marinha, que envolve a permuta da atual área ocupada pela Capitania, na Rua da Praia, por outra, municipal, no Balneário dos Trabalhadores. Segundo apresentado, o projeto é que o homeport seja instalado na Praia Grande, no balneário, e fique sob o comando da Marinha, que utilizaria o berço para suas operações no mar.

O comandante Anídio afirmou estar entusiasmado com o projeto de permuta de áreas; sobre o convênio, informou que tentativas infrutíferas foram realizadas por outros três delegados da capitania que já passaram por São Sebastião. O capitão fez a apresentação de um slide, com detalhes de como pode ser elaborado o convênio (a ser aprovado também pela Câmara Municipal), que compartilha a fiscalização da orla com o município, buscando elevar a segurança da navegação e prevenir acidentes entre embarcações e banhistas.

