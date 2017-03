Polícia americana identifica tentativa de suicídio no Brasil

Ação seria transmitida ao vivo no Facebook, mas polícia agiu a tempo

Policiais brasileiros conseguiram evitar um suicídio em Santa Catarina na madrugada da última quarta-feira, 8. A ação só foi possível com o aviso da polícia americana, que foi acionada diretamente pelo Facebook, rede em que a vítima, de 40 anos, transmitiria seu suicídio ao vivo.

De acordo com a Polícia Civil, foi o próprio Facebook que identificou, por meio de ferramentas de controle, que o usuário pretendia transmitir a própria morte por enforcamento. Além de postagens de conteúdo suicida, ele havia feito um vídeo ao vivo em que deu a atender que se mataria nas duas horas seguintes.

Assim que surgiu o alerta, a empresa, com sede nos Estados Unidos, repassou as informações à autoridade policial nos Estados Unidos, que acionou a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina.

Por meio dos dados do cadastro do usuário, policiais catarinenses chegaram até a casa do homem, onde confirmaram a situação e evitaram o suicídio. Ele foi encaminhado pelos bombeiros a um hospital, onde foi medicado e agora passa por acompanhamento psicológico da assistência social da prefeitura da cidade onde mora.

O homem alegou que pretendia se matar por estar desempregado e porque a mulher está grávida do quarto filho. Ele tem histórico de problemas psicológicos e depressão.

Foto: Reprodução/Internet