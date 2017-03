Praia Grande oferece 12 vagas de emprego

Três vagas do Posto de Atendimento ao Trabalhador são destinadas a estagiários

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Praia Grande oferece 12 oportunidades de emprego na cidade. O anúncio foi divulgado na terça-feira, 21. Interessados devem comparecer entre esta quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23, das 9 às 16 horas no PAT (Avenida Ayrton Senna da Silva, 1.511, bairro Xixová). O cadastro é feito das 8 às 11 horas.

Três vagas são reservadas para estagiários com idade entre 16 e 18 anos e escolaridade até o ensino médio incompleto. O candidato deve levar cópias do RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3496-5402.

Lista de vagas:

Estagiário (3)

Assistente de prevenção e perda (2)

Açougueiro (2)

Ajudante de açougueiro (2)

Operador de empilhadeira (2)

Cartazista (1)

