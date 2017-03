Prefeitos da região representam o LN na maior feira náutica do mundo

Comitiva da região realizou encontros com investidores alemães e americanos para apresentar projetos de fomento náutico

Os prefeitos Felipe Augusto, Márcio Tenório e Délcio José Sato, de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, respectivamente, compareceram à maior feira de turismo de cruzeiro marítimo do mundo, a Seatrade Cruise Global, realizada em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, entre os dias 13 e 16 de março. As cidades se uniram e montaram um estande de exposição sobre o litoral norte em busca de investidores para o turismo náutico da região.

Em São Sebastião, os projetos apresentados pelo prefeito Felipe Augusto foram os das marinas públicas, home port e píeres de atração. Segundo o prefeito, os empreendimentos irão gerar centenas de empregos diretos no município, além de impulsionar o turismo náutico e promover o desenvolvimento da cidade.

O vereador sebastianense Onofre Santos Neto, integrante da comitiva, afirmou que a iniciativa das cidades da região foi espetacular. “Somos cidades-irmãs, portanto, devemos trabalhar juntos em busca de melhorias. E, em São Sebastião, o prefeito poderá contar com o apoio da casa de leis, pois somos a favor do crescimento e do progresso”.

Segundo divulgado pela prefeitura sebastianense, em reunião realizada com investidores durante a viagem, representantes de empresas e grupos de investidores americanos e alemães ficaram entusiasmados com o modelo de projeto proposto e demonstraram bastante interesse em participar da PPP em São Sebastião, tanto para as marinas públicas quanto para o projeto de home port.

Píer em Ilhabela

Já para Ilhabela, a participação no evento visou apresentar, para potenciais investidores e compradores, o projeto de implantação de um píer de embarque de passageiros em cruzeiros marítimos, bem como o que oferece, em térrea, enquanto destino turístico para passageiros de paradas de cruzeiros marítimos.

O secretário de Turismo de Ilhabela Ricardo Fazzini disse: “Nosso material já está sendo distribuído desde a última semana para executivos e escritórios de cruzeiros marítimos. Dentre as visitas, recebemos duas empresas importantes: a companhia francesa Du Ponant, que já para em Ilhabela com o navio L’Austral, e também o comandante Luigi Pastana, da MSC Cruzeiros, que faz a vistoria dos portos”.

Para o prefeito de Ubatuba Délcio Sato, a presença na feira é uma grande oportunidade de inserir a cidade novamente no destino dos cruzeiros. “Este é um evento maravilhoso, e nós, do litoral norte, não poderíamos ficar de fora. Acredito que nós podemos resgatar os cruzeiros marítimos para Ubatuba e ter esse cenário como realidade. O mundo todo está aqui nessa feira e estamos em busca destes investimentos para melhorar a economia de nossa região como um todo”.

Márcio Tenório ressaltou que a parceria adotada pelas cidades só irá fortalecer a relação entre elas, pois todas estão em busca do mesmo objetivo. “Queremos transformar o litoral norte em um forte destino de turístico náutico e, consequentemente, promover o desenvolvimento de diversos setores dos municípios”.

Caraguatatuba

A prefeitura de Caraguatatuba divulgou nota na qual informa que decidiu não participar da feira por entender que se trata de um evento voltado especificamente aos agentes de cruzeiros marítimos, segmento não viável, no momento, para Caraguá. “Além do custo alto de inscrição e de seus participantes, a administração esclarece que, neste momento, não tem como oferecer infraestrutura necessária (píeres e receptivos) para atendimento das agências e empresas que operam os transatlânticos”, informa a nota, que ressalta ainda que o município continuará as ações para fortalecimento do turismo regional e entende que os participantes do litoral norte trarão resultados efetivos para a implantação de projetos nas cidades litorâneas. O prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior disse: “Estamos e continuaremos apoiando o fortalecimento do turismo regional, porém, neste momento, a feira de navios cruzeiros não era nosso foco”.

Região

Da redação

Fotos: Divulgação