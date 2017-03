Quatro homens são presos em operação contra pedofilia

Operação foi realizada pela Polícia Federal em Praia Grande

Quatro homens foram presos durante a operação ‘Resgate’ realizada nesta quarta-feira, 22, suspeitos de estuprar crianças de seu convívio. A ação foi realizada pela Polícia Federal, em Praia Grande, com o objetivo de identificar suspeitos de produzir e distribuir na internet arquivos contendo imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes.

As investigações tiveram início em janeiro com a distribuição de conteúdos em um site internacional. Cinco endereços foram alvos de busca. Os suspeitos detidos devem responder por crimes de estupro de crianças e adolescentes, previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

No ano passado, a Polícia Federal prendeu em flagrante 12 homens, com idades entre 23 e 52 anos, nas cidades de São Paulo, Sorocaba e Itapetininga, também acusadas de distribuir grande quantidade de arquivos contendo abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. Um dos presos estava compartilhando material no momento da chegada da equipe policial.

Em 2015, a Polícia Federal descobriu uma rede internacional de pedofilia, com a participação de cerca de 120 homens, 70 deles fora do Brasil. Todos armazenavam ou compartilhavam material pornográfico infantil e alguns estupravam e produziam o próprio material, segundo a Polícia Federal. Vinte sete pessoas foram presas em 13 estados.

Foto: Arquivo/Polícia Federal