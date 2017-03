Riviera sedia primeira edição de evento gastronômico

Estreia do Mesa Ao Vivo Praia reunirá chefs de cozinha nos dia 17 e 18 de março

A Riviera de São Lourenço receberá, dias 17 e 18 de março, a primeira edição do Mesa ao Vivo Praia. Promovido pela revista Prazeres da Mesa, em parceria com o grupo Maremonti e com o apoio da empresa Sobloco, o evento terá como tema Comida Caiçara e Técnica Européia: Quando o Melhor das Culturas se Encontra, e contará com a presença de sete grandes chefs de cozinha: Ana Luiza Trajano (Brasil a Gosto – São Paulo), Emmanuel Bassoleil (Unique – São Paulo), Edinho Engel (Manacá – Camburi), Guga Rocha (chef consultor e apresentador de TV), Eudes Assis (Taioba – Camburi), Guilherme Schulze (Maremonti – Riviera de São Lourenço) Alain Uzan e André Ahn.

A programação conta com diversas atividades como degustações de vinho e cerveja, aulas gratuitas, além de um espaço dedicado à divulgação de produtos gastronômicos que podem ser comprados no local. As crianças também terão um espaço dedicado a elas: no Mesinha Gostosa, onde terão oficina de cozinha e poderão aprender a fazer pizzinha, e muito mais.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo site do evento www.mesaaovivopraia.com.br. A atividade será no dia 18, das 16 às 17 horas, no SIV (Sistema de Integrado de Vendas).

Outro momento é o Jantar Magno, no dia 17, quando o chef Guilherme Schulze, do Maremonti, recebe chefs convidados para executar um menu especial, a partir das 20h30. Na cozinha do restaurante estarão Edinho Engel, Guga Rocha, Emmanuel Bassoleil e Ana Luiza Trajano. O menu de seis etapas custará R$250,00 por pessoa.

As atividades serão dividas entre o Restaurante Maremonti e o SIV, localizados no Largo dos Coqueiros, na Riviera de São Lourenço.

Mesa ao Vivo

O Mesa ao vivo reune chefs, restaurantes e profissionais de gastronomia para aulas, debates e demonstrações culinárias em tempo real. Este ano, o evento marca presença em oito estados brasileiros, impactando mais de 35 mil pessoas. A iniciativa começou em São Paulo, há 13 anos, e expandiu-se para Pernambuco, Ceará, Paraná, Distrito Federal, Bahia, Serra Gaúcha e Porto Alegre, além da edição internacional em Portugal.

Quem participar do Mesa ao Vivo Praia poderá assistir à construção da principal publicação de gastronomia do Brasil. Toda a programação oferecida ao público se transforma em material editorial pelas mãos e lentes dos repórteres da revista Prazeres da Mesa, concluindo assim, in loco, uma publicação especial que irá às bancas logo após o evento.

Foto: Divulgação/ Eudes Assis