Roberto Crema lança novo livro em Santos

Reitor da Universidade Internacional da Paz, antropólogo, psicólogo e mestre em ciências sociais e humanas, Crema apresenta O Poder do Encontro

Nesta sexta-feira, 10, o antropólogo, psicólogo e escritor Roberto Crema, reitor da Universidade Internacional da Paz (Unipaz), lançará, em Santos, o livro O Poder do Encontro. A apresentação da nova obra literária de Crema será às 15 horas, no auditório do Vistamar Premium Offices, localizado na rua Alexandre Herculano, 197. Aberta ao público, a sessão de autógrafos é organizada pela Unipaz Santos, que, neste fim de semana, também promove seminário conduzido por Crema.

A atividade integra a programação em comemoração aos 30 anos de fundação da Unipaz. Por esse motivo, Crema passará por todas as unidades do País, apresentando seu novo livro e facilitando seminários.

No livro, Roberto Crema apresenta importantes contribuições que, ao longo de mais de três décadas, teceram, elucidaram e atualizaram conceitos e ferramentas para o cuidado do ser humano, em toda sua complexidade.

Publicado pela Editora Arapoty, o livro mostra ao leitor a importância de integrar e conectar visões, conhecimentos e sabedorias para o desenvolvimento de um estado denominado pelo autor como “consciência da inteireza”.

Autor de mais de 30 obras literárias, Crema narra no novo livro uma sequência de encontros com as diversas linhas da psicologia e, em especial, com alguns mestres e seus conhecimentos notáveis, pelas contribuições para o desenvolvimento humano. Para ele, cada uma dessas vertentes cumpre uma etapa da arte de cuidar do ser.

Roberto Crema conduzirá o seminário Trilhos Normóticos, Trilhas Evolutivas: O Poder do Encontro no mesmo local do lançamento do livro. A programação acontece na sexta-feira, 10, das 19 às 22 horas, e no sábado, 11, das 9 às 18 horas.

O seminário, que integra o Curso de Formação Transdisciplinar Holística, oferecido pela Unipaz Santos, será aberto aos interessados, mas as vagas são limitadas. Informações e inscrições pelos telefones (13) 3349 7370 e 98181 3013.

Foto: Divulgação