Santos é a melhor cidade para o idoso viver, aponta pesquisa

Levantamento feito em 498 municípios indica Santos como a melhor cidade com mais de 100 mil habitantes no ranking

Uma recente pesquisa indica Santos como a melhor cidade brasileira, com mais de 100 mil habitantes, para o idoso viver. O levantamento, realizado pela Fundação Getúlio Vargas e Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, envolveu dois grupos etários: de 60 a 75 anos e acima dos 75. O município lidera em ambos.

A cidade paulista ficou à frente de importantes capitais como Florianópolis (SC), que ficou em segundo lugar; Porto Alegre (RS), terceiro; Curitiba (PR), 13º; Belo Horizonte (MG), 17º e Rio de Janeiro (RJ), 24º. Outras cidades como Niterói (RJ) ficaram em 4º lugar; Ribeirão Preto (SP) em 6º; Campinas (SP) na 10ª posição e São Bernardo do Campo (SP) na 49ª.

O ranking observou mais de 60 indicadores e, apesar do foco na população acima dos 60 anos, os institutos também levaram em consideração os serviços oferecidos em todas as faixas etárias, desde a infância.

Sete campos foram avaliados na pesquisa: cultura e engajamento, finanças, bem-estar, cuidados de saúde, habitação, indicadores gerais, educação e trabalho. Santos lidera nos dois primeiros entre todos os municípios avaliados. Em outros quatro, fica entre os 10 melhores e um, em 50º lugar entre as 498 localidades pesquisadas.

Nos quesitos avaliados sobre as finanças, Santos teve melhor desempenho no índice habitantes classificados como população de baixa renda (13º lugar) e o PIB elevado (17º do país).

Foto: Raimundo Rosa/PMS