Celebração da data iniciou nesta quarta-feira com uma série de eventos que encerram somente no domingo

Nesta quinta-feira, 16, o município de São Sebastião comemora 381 anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar a data, a prefeitura preparou uma série de eventos que iniciou nesta quarta-feira e encerra somente no domingo, 19.

Na manhã desta quarta, foi realizada uma missa na Igreja Matriz para benção dos cavaleiros e ciclistas que participarão da XVIII Romaria Ciclística e Equestre de São Sebastião a Aparecida do Norte. Após a missa, eles seguiram até o Convento Nossa Senhora do Amparo, no bairro de São Francisco, onde partirão com destino a Pouso Alto, local de início da romaria.

Na mesma data, em celebração ao Dia do Caiçara, a Praça da Mentira, em Boiçucanga (Costa Sul de São Sebastião) recebe a partir das 19 horas uma festa especial sobre a cultura caiçara que contará com a venda e exposição de artesanato, capoeira, café com garapa, e muitas comidas tradicionais.

Já no dia 16, a comemoração começa às 6h45 na alvorada com a Banda Municipal “Maestro Manoel Ladislau de Mattos” e às 8 horas com o hasteamento dos pavilhões na Praça Almirante Tamandaré. Em seguida, às 10 horas será realizada uma Sessão Solene da Câmara, no Teatro Municipal.

Ao meio-dia acontecerá a abertura oficial da primeira edição do Festival Gastronômico, na Praça de Eventos da rua da Praia. E para encerrar a noite, a Orquestra Jazz Sinfônica do Governo do Estado de São Paulo se apresentará no local a partir das 20 horas.

As celebrações prosseguem na sexta-feira, 17, no palco principal da rua da Praia. A partir das 20 horas se apresentará o Coral Canto Nobre; já no dia 18, às 19h, será a vez da Banda Sinfônica de Taubaté e, na sequência, às 21h, a Banda Nacional do Exército da Salvação, Coral do Exército da Salvação e Coral Jubilosos da Igreja Assembleia de Deus.

A programação será finalizada no domingo, 19, com apresentações a partir das 17horas, a cargo da Banda Marcial Municipal de São Sebastião (BAMMUSS) e logo em seguida,com a Banda Municipal Manoel Ladislau de Mattos.

Foto: Gabriel Jurado/APHM