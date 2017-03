São Sebastião vai à feira náutica em busca de investidores

Feira reúne companhias de cruzeiros, fornecedores do segmento náutico e agentes de viagens

O prefeito de São Sebastião Felipe Augusto cumpre extensa agenda de compromissos em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Os principais compromissos ocorrerão no decorrer da Seatrade Cruise Global 2017, a maior feira mundial voltada ao mercado de agentes de cruzeiros marítimos. O chefe do Executivo viaja acompanhado do secretário de Turismo Edson Pavão; do secretário adjunto de Governo Ângelo Itavo Neto; e do vereador Onofre Neto, representando a Câmara Municipal.

A Seatrade começa no dia 16, contudo, na sexta-feira, 10, Felipe Augusto já tinha reunião marcada com o prefeito de Fort Lauderdale, Jack Seiler. Na pauta, a retomada do convênio de “Cidade Irmã”, com a assinatura de um novo memorando de parceria entre as duas cidades para relações nas áreas portuária e cultural, entre outras.

Já durante a feira das companhias de cruzeiros, fornecedores e agentes de viagens, a administração tem especial interesse em contatar investidores para implantação de marinas públicas ao longo do município, e para implantação de um home port (ponto de embarque e desembarque de passageiros de cruzeiros), no Balneário dos Trabalhadores, na Praia Grande. A estrutura, em São Sebastião, seria uma alternativa a Santos e importante para a movimentação da economia municipal, visando gerar emprego e renda.

São Sebastião

Da redação

Foto: Divulgação