Sebrae Móvel na praça 14 Bis até sexta

O escritório itinerante presta consultoria especializada gratuita para empreendedores

O Sebrae Móvel estará até esta sexta-feira, 17, na praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho para prestar consultoria especializada gratuita aos empreendedores. Os atendimentos são realizados das 10 às 16 horas.

O objetivo é capacitar os pequenos empreendedores, orientando-os sobre gestão, atendimento, marketing, planejamento de negócios, controle financeiro entre outros temas importantes no cotidiano de uma empresa. O posto móvel também auxilia prestadores de serviços a formalizarem suas atividades por meio do Microempreendedor Individual (MEI). A ação é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário (Sedep), em parceria com Sebrae.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário, Gilberto Benzi, adiantou que o município ampliou as tratativas com o Sebrae para a implementação de ações que estimulem novos investimentos. Disse ele: “O objetivo é que empreendimento prosperem gerando mais emprego e renda. Enquanto trabalhamos para instalação de um posto fixo do Sebrae em Guarujá, o Sebrae Móvel é uma boa solução para atender o micro e pequeno empresário, como também os empreendedores individuais”.

Foto: Divulgação