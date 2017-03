Semana da Água é celebrada em Bertioga

Programação conta com atividades de segunda a sexta-feira, com passeios, orientações e visita à Estação de Tratamento de Água

No dia 22 é celebrado o Dia Mundial da Água e, para celebrar a data, a prefeitura de Bertioga preparou atividades para toda a semana. A programação conta com passeios de Barco Escola, Praia Acessível, Trilha D’Água, exibição de filme, orientação sobre o uso responsável da água e visita a uma Estação de Tratamento de Água (ETA).

A programação começa nesta segunda, 20, em que a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Diretoria de Operações Ambientais (DOA), intensifica as atividades de fiscalização com foco nas ligações clandestinas de água. Os agentes também orientarão a população quanto ao uso consciente e reuso da água. Essa atividade será realizada diariamente até a sexta, 24, e conta com o apoio da Sabesp.

Nos dias 20, 21 e 23 os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental visitam o McDonalds da Riviera para conhecer o sistema de reuso de água. A loja é a primeira franqueada sustentável da América Latina, com mais de 50% de economia de água e 14% em energia.

Na quarta-feira, 22, serão realizados passeios com Barco Escola, programa Praia Acessível, visita à ETA da Riviera e palestra.

Outra ação do Dia Mundial da Água é o lançamento do projeto “Água e Óleo Não Se Misturam. Gerando Saúde e Cultura”, na Sala multiuso da Secretaria de Educação, às 9 horas. O encontro é destinado a professores, coordenadores e diretores da rede pública municipal, com objetivo de incentivar estudantes a levar o óleo usado para a escola, que repassará o produto a uma fábrica de reaproveitamento. O intuito é evitar que esse produto seja despejado de forma inadequada nos encanamentos das residências, que tem como destino final os rios da cidade. O valor da venda deste óleo será revertido às escolas, por meio do Projeto Leitura.

Ainda no dia 22, haverá o Cine Viveiro, com apresentação do filme “A Lei da Água”, às 19 horas. A entrada é gratuita e aberta ao público. O Viveiro está instalado na rua Manoel Gajo, s/n, Centro, ao lado da Delegacia.

A programação encerra na sexta, 24. Às 9 horas, os alunos da Escola Municipal José de Oliveira passeiam com o Barco Escola e participam da palestra “Ciclo da Água”.

No mesmo dia, os mais aventureiros podem conhecer a captação de água do Sesc Bertioga com a Trilha D’Água, no Parque Estadual da Restinga, para conhecer as riquezas da Mata Atlântica. A trilha tem percurso de três horas e nível médio de dificuldade. O acesso é feito pelo bairro Rio da Praia, no local que abrigou a antiga fábrica de palmito Palmares. No percurso da trilha está a linha do bondinho da Usina Hidrelétrica de Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaranduva. Os interessados devem agendar por meio do telefone (13) 3317 2094. As vagas são limitadas e o passeio é gratuito.

As ações são realizadas pelas secretarias de Meio Ambiente, Educação, Segurança, Governo e o Fundo Social de Solidariedade. A Semana da Água conta com o suporte da Sobloco, Sabesp, McDonalds, Fundação Florestal e Sesc Bertioga.

Bertioga

Foto: Divulgação/PESM