Serveng discute contratação de mão de obra na Câmara

Representante da empresa afirmou que existe disposição para cumprir a lei, mas detalhes não foram divulgados

Na tarde de terça-feira, 21, a CAR (Comissão de Assuntos Relevantes) destinada a estudar e propor medidas sobre a contratação de mão de obra local no município de Caraguatatuba recebeu o encarregado de RH da Serveng Francisco Gel. Os vereadores Dennis da Silva Guerra (presidente da CAR); Flávio Rodrigues Nishiyama (relator); Evandro do Nascimento – Vandinho, e José Eduardo da Silva – Duda Silva, ambos membros da comissão, estiveram com o representante da empreiteira para cobrar o cumprimento da lei 2.243, que obriga a contratação de mão de obra local pelas empresas instaladas na cidade.

O encontro teve a presença também da comissão de trabalhadores, que, junto com os parlamentares, fez cobranças e pediu explicações à Serveng, que opera as obras dos lotes1 e 2 do contorno sul da Tamoios. Francisco Gel diz que a empresa está disposta a ajudar e contratar 70% do seu quadro de funcionários com moradores locais, colocando-se à disposição.

Dennis Guerra disse: “Tivemos um bom progresso sobre o problema do desemprego na cidade. O trabalho da comissão está caminhando. O representante da Serveng está disposto a nos ajudar com a mão de obra local. Isso é muito importante e mostra um resultado do que estamos lutando”. Nos próximos dias, a CAR se encontrará com representantes de outras empresas que executam obras na cidade. Recentemente, a comissão conseguiu a aprovação na Câmara sobre uma alteração de um artigo da lei, obrigando que o trabalhador contratado resida ao menos há dois anos na cidade, e não, um, como era até então.

Este foi o quarto encontro da Comissão de Assuntos Relevantes. Além das reuniões internas, os vereadores estiveram no PAT para cobrar, junto com a comissão de trabalhadores, apoio no cumprimento da lei.

