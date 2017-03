Sesc promove oficinas gratuitas no sábado

Unidade oferece a oportunidade do aprendizado de confecção de barcos e tingimento de tecido

Aprender a confeccionar barcos e a tingir tecidos. Estas são oportunidades oferecidas gratuitamente pelo Sesc Bertioga neste sábado, 11, entre 9 e 18h30. A unidade promoverá, ainda, a apresentação de arte de escultura na areia, na praia da Enseada, com Cláudio Nogueirol, um dos principais artistas brasileiro deste segmento, das 9 às 16 horas.

A oficina de Construção de Barcos – Strip Planking será das 9 às 18 horas, no Espaço Tecnologia e Artes, com Daniel Sene. O público será convidado a acompanhar o passo a passo da construção de um barco. A base do trabalho é feita com a técnica de laminação de fibra de vidro e epóxi e o participante poderá explorar maneiras de aplicá-la e fazer uso das ferramentas, além de aprender a escolher os materiais e a melhor forma de utilizar a matéria bruta.

Já a oficina Tingimento em Tecido, com Eduardo Kneipp, será das 9 às 18 h30, no Quiosque Bromélias. Neste curso, os participantes aprendem na prática a utilizar e dosar os corantes e fixadores mais adequados para os efeitos desejados no tecido. A ideia é compreender um pouco mais sobre as reações químicas e as etapas de tingimento, além de aprender sobre o tipo de acabamento no processo de tié-dye.

Para participar das duas oficinas é necessário se inscrever no portal do Sesc: www.sescsp.or.br/festa

Foto: Divulgação