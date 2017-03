Skate e badminton passam a integrar os Jogos Regionais e Jogos Abertos

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude anuncia que novas modalidades serão disputadas já nas edições deste ano

A partir deste ano, os Jogos Regionais e Jogos Abertos Horácio Baby Barioni passam a receber duas novas modalidades: skate e badminton (feminino e masculino). A inclusão foi publicada nesta quarta-feira, 15, no Diário Oficial do Estado de São Paulo pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ).

A novidade atende a um antigo pedido de atletas, treinadores, federações e praticantes das duas modalidades. Badminton (desde 1992, em Barcelona) e skate (a partir de 2020, em Tóquio) são modalidades olímpicas e, portanto, passam a ter nos Jogos Regionais e Abertos mais uma opção de formação de atletas que podem representar o Brasil na disputa dos Jogos Olímpicos e em diversas disputas locais, nacionais e internacionais.

O secretário da SELJ, Paulo Gustavo Maiurino, valorizou a inclusão das duas modalidades nas competições. “Ter o skate e o badminton em nossos eventos mais tradicionais é mais um passo no sentido de modernizá-los e adequá-los às demandas atuais, tendo sempre em mente não apenas o esporte de rendimento, mas a integração, participação e mobilização que decorrem destes torneios”, disse.

Regras de disputa

Skate Street

A competição do skate street será realizada em duas fases eliminatórias (duas apresentações de 45 segundos cada) e uma final (em formato Jam Session Sequencial, onde cada participante escolhe o obstáculo de sua preferência) sempre de acordo com o número de atletas inscritos. Serão respeitadas todas as regras do Caderno Técnico de Homologação da Federação Paulista de Skate.

Badminton

As partidas de badminton serão disputadas em melhor de três sets com 21 pontos cada. Em caso de empate na classificação final, prevalecerá a melhor classificação obtida no campeonato de duplas. Serão respeitadas as regras oficiais da Federação de Badminton de São Paulo.

Foto: Marcelo Mug