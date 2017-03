Sobloco promove encontro com parceiros do Clorofila

Encontro de Parceiros reuniu os gestores das 21 escolas parceiras do programa

O programa Clorofila de Educação Ambiental iniciou o ano de 2017 com o Encontro de Parceiros, uma reunião interativa com os gestores das 21 escolas parceiras do programa, na manhã de quarta-feira, 15, no resort Ilha da Madeira, na Riviera de São Lourenço.

O encontro contou com a participação de 45 pessoas, entre diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e supervisores de escolas, além da secretária de Educação de Bertioga Rossana Aguilera e do dirigente de Ensino da Baixada Santista, professor João Bosco Arantes Braga Guimarães, responsável por 83 escolas da região, que declararam total apoio e entusiasmo com a parceria.

Com o intuito de aproximar os educadores, apresentar os trabalhos realizados em 2016 e discutir ações para 2017, o encontro propiciou troca de experiências, estreitamento de laços e propôs aos presentes uma reflexão sobre vida pessoal x vida profissional.

O supervisor de ensino Paulo Mortari deu depoimento sobre suas observações pessoais a respeito dos efeitos do programa Clorofila no comportamento dos alunos: “Eu vejo que nas escolas onde o programa Clorofila acontece, os alunos têm uma postura diferente, ao deixar a sala limpa, o pátio limpo, e na forma como se comportam. O programa produz uma mudança de comportamento e novas atitudes”.

Já o diretor de ensino de Santos João Bosco agradeceu a Sobloco pela parceria com o poder público ao manter esse programa, que traz pedagogia e metodologia para dentro das instituições. Convocando todos os educadores a abraçar a ideia, o diretor enfatizou: “O programa não deve ser uma coisa a mais na escola, mas tem que fazer parte do dia a dia da mesma; fazer parte da sua proposta pedagógica”.

Recebidos com um caprichado café da manhã, oferecido pelo restaurante Funchal, os educadores atentaram para a palestra Saia do Piloto Automático, proferida por Denis Hartung, e assistiram uma retrospectiva do trabalho realizado pelo programa Clorofila, em 2016.

A coordenadora do programa Clorofila Maria Cristina Peres manifestou sua satisfação: “Estou feliz em ver o programa Clorofila consolidado em Bertioga. São 21 escolas parceiras e mais várias que estão nos procurando para iniciar uma parceria. Foi uma honra ouvir dos representantes das secretarias de educação do estado e do município elogios e agradecimentos pela contribuição que o programa tem dado à formação dos alunos de Bertioga”.

Ainda durante o encontro os presentes esclareceram dúvidas e discutiram ações para melhoria dos trabalhos nas escolas.

Com 25 anos de trabalho ininterrupto, o programa é criado e mantido pela Riviera de São Lourenço, por meio da Sobloco Construtora.

