Suspeitos são presos por crimes contra a prefeitura de Guarujá

Sete pessoas foram presas por furto de materiais da prefeitura

Policias da Delegacia de Investigações Gerais de Santos (DIG), sob o comando do Delegado Luiz Ricardo de Lara Dias Júnior, localizaram objetos furtados da Prefeitura do Guarujá na manhã de quinta-feira, 9, após as investigações apontarem o local onde o material estava escondido.

Os policiais prenderam os furtadores: Renato de Carvalho, 34 anos, Carlos Andre da Silva, 27, Diego José Santos Oliveira, 30, e Fabio de Andrade Pereira, 36.

Além dessas prisões, os policiais identificaram e autuaram pelo crime de receptação: Lucimara Pereira dos Santos, 33, Adailton Costa de Lima, 28, além do comerciante Jeferson Lobão Marques, 37, proprietário de uma lan house no mesmo município. No estabelecimento comercial do suspeito foram apreendidos 2 nobreak, 2 notebook, 2 tablet e 10 monitores.

Foto: Divulgação/DIG