Sustentabilidade pode levar estudantes aos Emirados Árabes

Elaborar projetos com base em energia renovável e sustentabilidade é o desafio proposto pelo Prêmio Zayed aos alunos da rede estadual da região da Baixada Santista. A competição internacional elegerá as melhores ideias de aplicação de energia limpa com um prêmio final de até US$100 mil. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de julho.

Para participar, os estudantes devem ter idade entre 11 e 19 anos e se candidatar na categoria Escolas Secundárias Globais. Os trabalhos devem ser desenvolvidos em parceria com a comunidade escolar e ter articulação com o Currículo Oficial do Estado. Será selecionado um vencedor de cada um dos cinco continentes: Américas, Europa, África, Ásia e Oceania.

No ano passado, um grupo da Escola Estadual Professor Dimas Mozart e Silva, do município de Taquarituba, viajou até Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para representar o continente americano junto com projetos de escolas da Bolívia e do México.

Os alunos Vinícius Ferrari, Letícia Castro e a professora Viviane Cristina Silva Ramos foram finalistas na competição com um trabalho de revitalização de uma sala de aula para promoção de atividades sustentáveis por parte do grêmio estudantil e da comunidade.

Mais informações e o link para o cadastro dos projetos já estão disponíveis no site da premiação.

