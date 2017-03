Teatro Mario Covas apresenta O Planeta Fantástico do Pequeno Príncipe

Peça devolve a cada um o mistério da infância e do poder do “sonhar”

O Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, apresenta, neste domingo, 12, às 17h, o espetáculo O Planeta Fantástico do Pequeno Príncipe, com o grupo teatral Trapo. A apresentação dirige-se ao o público infantil, com entrada franca.

A história baseia-se no clássico de Antoine de Saint-Exupéry e busca devolver a cada um o mistério da infância e do poder do “sonhar”, falando sobre sonhos e questionamentos que retornam e são transformados em criatividade genuína. Segundo os produtores da peça, “incoerências acomodadas, quase já imperceptíveis na pressa do dia a dia, são trazidas de volta inspiradas na inocência de uma criança, retornando ao coração escondidas recordações”.

Os ingressos devem ser retirados diretamente na bilheteria do Teatro Mario Covas, na avenida Goiás, 187, no Indaiá. Mais informações: (12) 3881 2623.

O Grupo Trapo, de São Paulo, foi criado em 2000 pelo ator e diretor Muriel Vitória. Atua diretamente no extremo sul da capital paulista e tem como foco difundir a arte a todos os tipos de público. Oferece montagens teatrais em espaços populares, com catraca livre, e fomenta questões pertinentes à sociedade contemporânea, além de desenvolver trabalhos baseados no comportamento humano e na cultura popular. Também participa há onze anos de ações que visam o estreitamento de laços entre arte e sociedade.

Caraguatatuba

Da redação

Foto: Divulgação