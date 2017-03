Traficante do Chácaras é preso em flagrante

Polícia Civil investigava paradeiro do suspeito desde que seu documento foi encontrado em uma operação de tráfico pelo Baep

A Polícia Civil prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira, 22, um homem acusado de traficar drogas no bairro Chácaras. Durante a operação, foram encontradas na casa do acusado mais de 350 porções de entorpecentes.

As investigações iniciaram, segundo os policiais civis, após uma operação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em que foram encontradas em uma casa no mesmo bairro drogas, armas e o documento do suspeito Michael dos Santos Longo, de 40 anos.

Uma denúncia sobre tráfico de drogas levou ao paradeiro do suspeito. Já com um mandado de busca e apreensão, os investigadores Fernanda e Fábio averiguaram a residência em que se encontrava Michael e apreenderam 331 pedras de crack, 20 pinos de cocaína e seis trouxinhas de maconha, além de R$ 129 em espécie. Também participaram da operação os policiais civis Nivaldo, Gleidson, Rodrigão e Vando.

Segundo informado, Michael já possuía passagem por tráfico.

Foto: Divulgação/Polícia Civil