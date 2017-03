Traficante detido com entorpecentes em Boracéia

Dentre os entorpecentes estavam porções de maconha, crack e cocaína

Uma operação da Polícia Militar contra roubos, no bairro Boracéia, em Bertioga, resultou na prisão em flagrante de Erick Almiro Santos, 25 anos, com o qual foram encontradas maconha, cocaína e crack, na tarde de sábado, 16.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao avistar a viatura da PM, Erick correu em direção ao matagal, onde jogou uma sacola. Logo em seguida, ele foi detido e confessou aos policiais que traficava há um mês no local e que ganhava um salário mínimo para realizar o trabalho. Na sacola foram encontrados 41 pinos de cocaína, 31 trouxinhas de maconha e 24 pedras de crack, além de R$212,60 em espécie, no bolso da jaqueta de Erick. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Bertioga.

Foto: Divulgação/PM